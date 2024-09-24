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Царьград

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Русские солдаты прорвали оборону вокруг Угледара: Перед ВСУ возникла последняя дилемма - источник

Русские солдаты прорвали оборону вокруг Угледара: Перед ВСУ возникла последняя дилемма - источник

Русские войска прорвали оборону противника и начали штурм Угледара на Донецком фронте. Наши войска ранее работали по флангам и на окраинах - новость о стремительном продвижении стала действительно внезапной, особенно для противника.

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