Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft инвестирует $1,3 млрд в облачные технологии и ИИ-технологии в Мексике

Американская корпорация Microsoft намерена инвестировать $1,3 млрд в создание инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений в Мексике в течение ближайших трех лет, пишет Reuters со ссылкой на заявления гендиректора компании.

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