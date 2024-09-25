Microsoft инвестирует $1,3 млрд в облачные технологии и ИИ-технологии в Мексике

Американская корпорация Microsoft намерена инвестировать $1,3 млрд в создание инфраструктуры в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений в Мексике в течение ближайших трех лет, пишет Reuters со ссылкой на заявления гендиректора компании.
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