Почему раньше голубятни были почти в каждом дворе?

А вы заметили, что из наших дворов исчезли голубятни? Жители новостроек уж точно забыли про них, но в некоторых дворах старых домов еще можно увидеть эти 2-3-этажные домики либо пристройки на крышах гаражей.
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