Российские тюрьмы и зоны становятся рассадниками экстремизма

Член СПЧ Кабанов: в России нужно создать отдельные колонии для террористовФото: Алексей Павлишак / ТАСС Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в нижегородской исправительной колонии №6 (ИК-6), которую планировали захватить радикально настроенные осужденные.
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