«Спалил» контору: директор ЦРУ выдал тайны «гегемона» – ясно, что они придумали для Путина

Директор ЦРУ совершенно безжалостно «спалил контору»!. Как и положено солидным государственным мужам, он решил написать статью – и такого написал, что вся пропаганда CNN задрожала от натуги, не сдюжила и развалилась! Короче, и США у него больше не гегемон, и Россия – великая сверхдержава, и санкций – тотальный провал.