Совместный приём предпринимателей состоялся в подмосковных Котельниках

Для эффективного рассмотрения обращений бизнеса на местах в муниципальных образованиях региона руководителями общественных приёмных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва проводятся совместные приемы с органами власти.
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