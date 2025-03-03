Новый ледниковый период: когда и как он наступит? Ирина ВальковаМеждународная команда исследователей, изучившая климатические циклы Земли за последний миллион лет, пришла к выводу: примерно через 10 тысяч лет нашу планету ожидает новый ледниковый период.