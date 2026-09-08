Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что на самом деле Ленин написал про Сталина в «Письме к съезду»

Споры о том, что именно Ленин думал о Сталине и хотел ли он видеть его своим преемником, не утихают уже почти век.

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