Руководитель парламента Крымского полуострова Владимир Константинов заявил, что появление на Украине петиции с призывом пригласить западный военный контингент для помощи ВСУ, лишь подтверждает тот факт, что армия страны серьезно истощена.
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