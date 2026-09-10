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Царьград

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Быстров рекомендовал избегать сбора грибов у дорог из-за токсинов

Быстров рекомендовал избегать сбора грибов у дорог из-за токсинов

Дмитрий Быстров, эксперт из Росбиотех, предупредил об опасности грибов, растущих у дорог и в экологически неблагоприятных районах, из-за накопления токсических металлов.

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