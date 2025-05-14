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Что-то зачастил Абрамович в Россию. "Они готовят реванш. План по возврату в 90-е озвучен"

Что-то зачастил Абрамович в Россию. "Они готовят реванш. План по возврату в 90-е озвучен"

Бизнесмен Роман Абрамович был замечен на заседании попечительского совета Большого и Мариинского театров, которое прошло в Кремле 13 мая.

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