Байден заявил, что Трамп будет мстить в случае победы на выборах

ВАШИНГТОН, 15 ноября, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил спонсоров, что его предшественник Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства в 2024 году начнет мстить.
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