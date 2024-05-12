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Чемпионшип. Полуфинал плей-офф. «Лидс» в гостях у «Норвича» в 1-м матче, «Саутгемптон» против «Вест Бромвича»

«Вест Бромвич» дома сыграет с «Саутгемптоном». Ответные матчи пройдут 16 и 17 мая. Победители пар в финале разыграют право выступать в АПЛ в сезоне-2024/25.

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