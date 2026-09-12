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Царьград

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Новые санкции против России ударят по экономике США и ослабят помощь Украине

Новые санкции против России ударят по экономике США и ослабят помощь Украине

Демократы в Конгрессе США предупредили, что новый законопроект о санкциях имени Грэма ударит по кошелькам американцев и ослабит поддержку Украины.

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