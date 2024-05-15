ЦБ предлагает увеличить штрафы за манипулирование на фондовом рынке

Банк России считает, что штрафы за манипулирование на фондовом рынке нужно повысить, чтобы они зависели от объема ущерба от этого манипулирования, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
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