НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    Запад признаёт Крым с Донбассом украинскими. О к. Конфискуем активы Запада и ТОЖЕ направим на восстановление некоторы...Объем замороженны...
  • Гарий Щерба
    ПОДЖИЛКИ  то  ТРЯСУТСА  у  ГЕЙРОПЕЙСКИХ ТВАРЕЙ ...!!!!Боррель: ЕС не бу...
  • Юрий Зубрин
    Конфисковать все активы США ,находящиеся в России и национализировать их.....Палата представит...

ЦБ предлагает увеличить штрафы за манипулирование на фондовом рынке

ЦБ предлагает увеличить штрафы за манипулирование на фондовом рынке

Банк России считает, что штрафы за манипулирование на фондовом рынке нужно повысить, чтобы они зависели от объема ущерба от этого манипулирования, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх