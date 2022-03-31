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TelecomDaily: в России замедляется интернет

TelecomDaily: в России замедляется интернет

Одни эксперты видят в этом тенденцию, которая настораживает, другие призывают относиться к данным этого исследования скептическиСредняя скорость интернета в России по сравнению с ноябрем прошлого года снизилась примерно на 0,7 мегабита в секунду.

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