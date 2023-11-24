Актер Станислав Садальский назвал критиков Аллы Пугачевой «бздунами»

Шоумен высказал мнение о ситуации, которая сложилась вокруг 74-летней певицы.Актер Станислав Садальский, известный зрителям по фильмам «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово», в беседе с aif.
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