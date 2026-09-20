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Чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Ройссер победила в индивидуальной «разделке», Бэкстедт – 2-я, Кох – 3-я

Швейцарская гонщица Марлен Ройссер выиграла золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе.

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