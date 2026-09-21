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Xpeng G9L: глобальный дебют на Парижском автосалоне

Xpeng G9L: глобальный дебют на Парижском автосалоне

Пятиместный электрический кроссовер Xpeng G9L длиной 5,1 метра выйдет на глобальный рынок 12 октября на Парижском автосалоне.

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