Сенатор Мурог: в ряде случаев пенсионеру надо уведомить СФР о трудоустройстве

Пенсионер обязан уведомить Соцфонд о трудоустройстве лишь в отдельных случаях — например, если получает социальную пенсию по старости, пенсию по потере кормильца, социальную доплату до прожиточного минимума, напомнил в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
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