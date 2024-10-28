Школа-фестиваль Леонида Лундстрема открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылась школа-фестиваль Леонида Лундстрема. Поклонники музыки смогут бесплатно посетить концерты знаменитого оркестра камерной музыки, а молодые музыканты региона — отточить своё мастерство под руководством известных столичных педагогов.
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