Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Луганск атаковали ракетами неустановленного типа «ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Луганск атаковали ракетами неустановленного типа «ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа.
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