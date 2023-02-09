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Получил от ворот поворот и кольцо с букетом обратно: Ларису Долину позвали замуж

Получил от ворот поворот и кольцо с букетом обратно: Ларису Долину позвали замуж

Несмотря на свой немолодой возраст, Лариса Долина не страдает нехваткой мужского внимания. 67-летняя артистка выглядит очень хорошо.

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