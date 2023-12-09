Когда творческий порыв дизайнеров «упаковки» оказывается мощнее креатива парфюмеров.

Линда Евангелиста в рекламе аромата Moschino Fresh Couture (2015), да, модель держит в руках флакон духов, а не то, что вы подумалисоздание ароматов само по себе является искусством, требующим богатого воображения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии