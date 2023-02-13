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Кадыров: Герой России Алаудинов был отравлен несколько дней назад

Кадыров: Герой России Алаудинов был отравлен несколько дней назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что несколько дней назад был отравлен Герой России, командир чеченского спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов.

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