В Кишиневе отметили 80-летие освобождения от фашизма

Акция памяти, посвященная 80-летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации, прошла в Кишиневе, где активисты зажгли 5000 свечей, рассказал представитель оппозиционного блока «Победа» Юрий Витнянский 22 августа журналистам.
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