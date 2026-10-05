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Тайная доктрина

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Великий Потоп

Великий Потоп

Великий Потоп Здравствуйте дорогой читатель. Никогда ранее я не думал, что мне придётся писать эти строки.

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Юрий Ильинов

ВСУ обстреляли из 100-мм советской пушки КС-19 образца 1947 года жилой дом в Одессе

На фото MAN KAT 1 8x8 ВСУ с орудием КС-19. Январь 2024 года

У вэсэушников все больше обостряются проблемы со средствами противовоздушной обороны. Они теперь для стрельбы по нашим "Гераням" решили использовать старые советские зенитные пушки КС-19, созданные в 1947 году.

В понедельник стало известно, что пятнадцатикилограммовый осколочно-фугасный снаряд, выпущенный как раз из такой артустановки, попал в один из домов Одессы. Он пробил стену и упал в детской комнате, в которой никого не было. Сам боеприпас, наверное, от старости не взорвался.

Такие орудия и ранее имелись в составе ВСУ, как правило, у подразделений так называемой теробороны. Правда, первоначально их планировали использовать для стрельбы по наземным целям. Максимальная дальность стрельбы у них составляет 21000 м.