Великий Потоп Здравствуйте дорогой читатель. Никогда ранее я не думал, что мне придётся писать эти строки.
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ВСУ обстреляли из 100-мм советской пушки КС-19 образца 1947 года жилой дом в Одессе
На фото MAN KAT 1 8x8 ВСУ с орудием КС-19. Январь 2024 года
У вэсэушников все больше обостряются проблемы со средствами противовоздушной обороны. Они теперь для стрельбы по нашим "Гераням" решили использовать старые советские зенитные пушки КС-19, созданные в 1947 году.
В понедельник стало известно, что пятнадцатикилограммовый осколочно-фугасный снаряд, выпущенный как раз из такой артустановки, попал в один из домов Одессы. Он пробил стену и упал в детской комнате, в которой никого не было. Сам боеприпас, наверное, от старости не взорвался.
Такие орудия и ранее имелись в составе ВСУ, как правило, у подразделений так называемой теробороны. Правда, первоначально их планировали использовать для стрельбы по наземным целям. Максимальная дальность стрельбы у них составляет 21000 м.