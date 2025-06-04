NEJM: препарат триметоприм снижает риск преждевременных родов на 40%

Международное исследование в Зимбабве выявило, что ежедневный прием недорогого антибиотика триметоприм-сульфаметоксазола во время беременности может значительно уменьшить вероятность преждевременных родов.
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