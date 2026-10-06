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Умер актер из фильма «Атака» Василий Попов

Умер актер из фильма «Атака» Василий Попов

Актер Василий Попов, сыгравший в фильмах «Атака» и «Охота на лис», скончался 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба филиала Тульского академического театра драмы имени М.

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