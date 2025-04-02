Руководитель центра «Батя»: драки – норма, а матери-одиночки воспитывают жертв травли

Драки между детьми – это норма, а вмешательство взрослых только усложняет ситуацию. Такое заявление сделал в эфире ОТВ в программе «Акцент» директор Центра мужского воспитания «Батя», тренер Вячеслав Истошин.
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