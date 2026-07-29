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Нижегородская правда

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Трек молодого нижегородца panacea’ станет саундтреком в сериале «Коп-звезда»

Трек молодого нижегородца panacea’ станет саундтреком в сериале «Коп-звезда»

Нижегородцы вновь попали в премьеру, но на этот раз уже с музыкальной стороны. В новом сериале «Коп-звезда» частью саунд-дизайна стало творчество молодого музыканта Андрея Кретова, выступающего под псевдонимом panacea’.

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