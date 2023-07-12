"ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, ПАПУ!": СЛОВА ЛУЧШИХ ИЗ НАС, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ

Спички - не игрушка

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  • вячеслав полыгалов
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Комментарии
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вячеслав полыгалов
А ТЫ КЕМ СЕБЯ КАЖИШЬ?НЕ ССЫ!МЫ НА ВОЙНЕ!-Я НЕ ЗА ПУТИНА!-ПРОСТО РОДИНА У МЕНЯ ОДНА!-а у тебя сколько?
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26 мин.
вячеслав полыгалов
помянем моих и вспомним тех кто жизнь отдал за РОДИНУ!
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22 мин.
вячеслав полыгалов
НЕ ВЯКАТЬ!-ТАМ ЛЮДИ ЛЕЖАТ!
Ответить
22 мин.

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