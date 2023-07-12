Спички - не игрушкаВоенное делоПодписаться"ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, ПАПУ!": СЛОВА ЛУЧШИХ ИЗ НАС, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ ФОТО:OLEG KOPYOV/ SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Недавно Владимир Путин принимал в Кремле выпускников военных академий.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариивячеслав полыгаловА ТЫ КЕМ СЕБЯ КАЖИШЬ?НЕ ССЫ!МЫ НА ВОЙНЕ!-Я НЕ ЗА ПУТИНА!-ПРОСТО РОДИНА У МЕНЯ ОДНА!-а у тебя сколько?Ответить26 мин.вячеслав полыгаловпомянем моих и вспомним тех кто жизнь отдал за РОДИНУ!Ответить22 мин.вячеслав полыгаловНЕ ВЯКАТЬ!-ТАМ ЛЮДИ ЛЕЖАТ!Ответить22 мин.
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