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На Западе вспыхнул новый скандал об обстоятельствах смерти Кобейна

На Западе вспыхнул новый скандал об обстоятельствах смерти Кобейна

www.globallookpress.com/Hugo Dixon/Capital Pictures/capitalpictures.com Скандал из 90-х 3 августа встряхнул западную рок-тусовку и фанатов одной музыкальной звезды по всему миру – вокалиста Nirvana Курта Кобейна.

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