БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ГАРАНТИЙ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ГАРАНТИЙ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Валерий КОЛЕСНИК Пока Зеленский дурит народ россказнями про некий разработанный его командой «план внутренней стойкости», американская печать выдаёт закулисную информацию о пессимистических настроениях киевской верхушки.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Страшно, когда что-то сзади подбирается!!!!!!!
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18 час.
Сергей Oблезов
Куда бы он не спрятался он будет найден и уничтожен!!!
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18 час.
СП
Светлана Позднякова
Кто он вообще такой кому-то что-то предлагать или хотеть что-то???Он уже давно отработанный материал….Зеленушка-дохлая лягушка 🐸 Дело только времени…Победа будет только за Россией.И Президент России знает,что хочет,и всегда свои желания исполняет!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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17 час.

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