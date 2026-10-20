REUTERS/Bing Guan, REUTERS/HENRY NICHOLLS/Pool Представитель Белого дома Стив Уиткофф 20 октября направится в Осло для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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