Вечером 20 октября киевское метро встало на всех трёх линиях. Замерли эскалаторы, в тёмном переходе на «Святошино» светились только экраны телефонов.
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