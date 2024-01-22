В Бобруйске в ДТП пострадал пешеход.

Как сообщили в УВД облисполкома, 29-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Минское шоссе, совершил наезд на 47-летнего жителя Бобруйского района, который шел по обочине во встречном направлении.
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