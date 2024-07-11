ABC: патруль береговой охраны США заметил китайские военные корабли у Аляски

Катер Береговой охраны США Kimball, осуществляющий плановое патрулирование в Беринговом море, обнаружил несколько китайских военных кораблей в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны США.
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