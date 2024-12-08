Сенатор Пушков допустил отмену президентских выборов в Румынии из-за неудобного кандидата.Сенатор Алексей Пушков полагает, что власти Румынии могут отменить выборы президента из-за высоких шансов на победу лидера избирательной кампании Кэлина Джорджеску.
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