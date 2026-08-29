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Царьград

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The Jerusalem Post: ШАБАК экстренно эвакуировал сына Нетаньяху из США

The Jerusalem Post: ШАБАК экстренно эвакуировал сына Нетаньяху из США

Яир Нетаньяху, сын премьер-министра Израиля, был экстренно эвакуирован из США в Израиль Службой общей безопасности из-за серьёзной угрозы его жизни.

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