Режим ЧС введен в Новороссийске

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. В личном Telegram-канале градоначальник Андрей Кравченко написал, что в результате атаки беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины получили повреждения жилые дома в ЖК «Аврора», по улице Суворовской и в частном секторе Восточного района.
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