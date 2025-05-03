Режим ЧС введен в Новороссийске

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. В личном Telegram-канале градоначальник Андрей Кравченко написал, что в результате атаки беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины получили повреждения жилые дома в ЖК «Аврора», по улице Суворовской и в частном секторе Восточного района.