Принимая перемены, наши предки не ломали себя, а находили в них место для прежних смыслов

До того как князь Владимир в 988 году крестил Русь, наши предки поклонялись целому сонму богов. Это был не строгий пантеон с единым главой, а живая система верований: каждый бог отвечал за свою сферу, а народ обращался к ним по мере надобности – от хорошего урожая до исхода войны.
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