Россия: за сутки ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 4807 гектаров

Российскими лесопожарными службами за сутки ликвидировано 35 пожаров на площади 4807 гектаров. Несмотря на усилия, к полуночи зафиксировано ещё 53 активных очага на территории 319 046 гектаров, из которых 275 860 гектаров приходятся на Забайкальский край.
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