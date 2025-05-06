Россия: за сутки ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 4807 гектаров

Российскими лесопожарными службами за сутки ликвидировано 35 пожаров на площади 4807 гектаров. Несмотря на усилия, к полуночи зафиксировано ещё 53 активных очага на территории 319 046 гектаров, из которых 275 860 гектаров приходятся на Забайкальский край.