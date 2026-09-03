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РИА Новый день

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Путин заявил, что навигация по Севморпути должна стать круглогодичной

Путин заявил, что навигация по Севморпути должна стать круглогодичной

Россия поставила перед собой задачу сделать навигацию по Северному морскому пути круглогодичной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

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