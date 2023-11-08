Поможет победить рак: медицинский химик рассказала о новых методах лечения онкологии

Онкологические заболевания — одна из самых серьезных проблем здравоохранения во всем мире. По данным ВОЗ, рано или поздно раком заболевает каждый пятый житель планеты и каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина умирают.
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