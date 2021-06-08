В Республике Алтай инспекторы ДПС помогли женщине с ребенком, выбраться из горящего здания

Ночью 4 июня в ходе патрулирования участка автотодороги в селе Соузга Майминского района, инспекторы ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по Республике Алтай лейтенанты полиции Владимир Трышканов и Алексей Сухих, увидели дым в двухэтажном здании, в котором помимо магазина располагалось жилое помещение.
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