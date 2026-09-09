В Крыму задержали завербованных Украиной через сайт знакомств россиян

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму троих местных жителей, завербованных Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины через популярный сайт знакомств и передававших координаты военных объектов и нефтебаз.
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