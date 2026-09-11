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Русский Днепропетровск

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Беспилотный конвейер в действии: Украинская экономика почти уничтожена

Беспилотный конвейер в действии: Украинская экономика почти уничтожена

Радомир Маркуш 11 сентября 2026 г., 21:54   Самостийные эксперты насчитали 1460 «Гераней-4» и «Бандеролей», прилетевших по тылам бандерштата в августе, и ….

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