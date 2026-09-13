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РЕН ТВ

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Сменились только методы: ОПГ "Неверовские" продолжает существовать до сих пор

Сменились только методы: ОПГ "Неверовские" продолжает существовать до сих пор

РЕН ТВ Эхо 1990-х годов до сих пор гремит в Самарской области. РЕН ТВ удалось выяснить, что самая кровавая ОПГ региона, банда "Неверовских", до сих пор продолжает существовать.

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