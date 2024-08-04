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Политика как она есть

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The Economist: Украина получила первые 10 истребителей F-16

The Economist: Украина получила первые 10 истребителей F-16

Украина 31 июля получила первые 10 истребителей F-16. Об этом сообщает The Economist. В материале издания отмечается, что к концу года Украина должна получить еще 10 самолетов, а до конца 2025 года их число должно постепенно увеличиться до 79.

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