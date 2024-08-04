The Economist: Украина получила первые 10 истребителей F-16

Украина 31 июля получила первые 10 истребителей F-16. Об этом сообщает The Economist. В материале издания отмечается, что к концу года Украина должна получить еще 10 самолетов, а до конца 2025 года их число должно постепенно увеличиться до 79.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии